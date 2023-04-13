У соцмережах деякі обурені користувачі написали про те, що у гумориста практично не було нових жартів.

Нещодавно Максим Галкін провів виступ у Канаді. Після цього в соцмережах з'явилася інформація про те, що деякі глядачі були незадоволені побаченим. Їх нібито обурило те, що гуморист виступав зі старими жартами.

"Галкін в Торонто - велике розчарування. Можна було подивитися в YouTube будь-яке з його виступів в Ізраїлі або США, і не ходити. Судячи з усього, йому давно ніхто нічого не пише. Зі сцени потягнуло запліснявілим совком", - сказано в одній з публікацій.

Сам Галкін поки що не коментував цю ситуацію. Відзначимо, що концерт в Торонто відбувся в рамках його масштабного весняного туру.

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Чим зараз займається Максим Галкін

На початку 2022 року родина Галкіна виїхала з Росії до Ізраїлю. Саме там знаходиться Алла Пугачова з дітьми Лізою і Гаррі, поки глава сім'ї їздить по світу, заробляючи кошти.

Максим виступив проти повномасштабної війни в Україні, за що поплатився - у нього на батьківщині в РФ його визнали "іноагентом", забравши все майно, зареєстроване на території країни-агресора.

Звичайно, багато російських фанатів Галкіна стали його хейтити і називати "зрадником" після того, як він заявив, що Кремль винен у численних смертях мирних українських громадян.

Також УНІАН писав, що Вайкуле заявила, що Галкін може стати наступним президентом РФ.

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