Після концерту співачці знову зашили шов.

57-річна російська співачка Лоліта Мілявська розповіла, як під час концерту у неї розійшовся шов на обличчі. Виявляється, що зірка напередодні зробила пластичну операцію, але під час виступу робота хірурга піддалася жорсткому випробуванню.

За словами Лоліти, вона часто робить собі пластичні операції і не соромиться про це розповідати. Так, жінка впевнена, що робота артиста вимагає ідеального зовнішнього вигляду.

"Є речі, які можуть щось поправити в житті людини. Але справа в тому, що пластика працює тільки в тому випадку, якщо ти собою вже задоволений, і тобі потрібна невелика корекція", - сказала співачка.

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Лоліта народилася в 1963 році в Закарпатській області, але кар'єру музиканта вирішила будувати в Росії. Вона є лауреатом телевізійної премії "ТЕФІ-2007" в номінації "Ведуча ток-шоу" за ток-шоу "Лоліта. Без комплексів" на "Першому каналі".

Відомо, що Лоліта п'ять разів була заміжня, один раз з яких фіктивно. У неї є дочка Єва, яка живе з бабусею в Києві.

Нагадаємо, Лоліта висловлювалася на підтримку приєднання Криму до Росії, зазначивши, що не бачить в ситуації тиску з боку РФ і засуджує антиросійські санкції ЄС.

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Автор: Діана Могилєвич