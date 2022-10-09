Він в черговий раз підтримав Україну.

Відомий всьому світу письменник Стівенг Кінг з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримує нашу країну. Зараз на своїй сторінці в Twitter він прокоментував вибух на Кримському мосту, який стався 8 жовтня.

"Після дев'яти місяців вбивств і в багатьох випадках тортур цивільних, після знищення цілих міст росіяни називають підрив мосту "тероризмом". Це просто еб*ний ідіотизм", - написав Кінг.

Як Стівен Кінг підтримує Україну

Американський письменник неодноразово заявляв, що весь світ повинен розуміти, ким розв'язана ця війна.

Відео дня

Також він одного разу опублікував своє фото у футболці з синьо-жовтим принтом і написом "Я з Україною" ("I stand with Ukraine").

"Зазвичай я не публікую свої фотографії, але сьогоднішній день – виняток", - написав Кінг.

Вибух на Кримському мосту

Вранці 8 жовтня стало відомо, що Кримський міст зазнав руйнування. Там виникла сильна пожежа. Судячи з опублікованих в соцмережах відео і фотографій, сильно пошкоджено автомобільне полотно.

Окупанти заявили, що там нібито вибухнув вантажний автомобіль. Призначений окупантами "глава Криму" заявив, що в результаті вибуху сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара в Керч.

New York Times пише про те, що атаку на Кримський міст організували українські спецслужби, і бомба була закладена у вантажівку, яка проїжджала по мосту.

Вас також можуть зацікавити новини: