В українській залізничній компанії запевнили, що залізниця "до його послуг".

Верховна Рада повідомила про візит в Україну відомого у всьому світі "короля жахів" Стівена Кінга. Письменник нібито їхав на поїзді з Варшави, але пізніше виявилося, що ця інформація не правдива.

При цьому офіційного підтвердження від Кінга про його візит до столиці України не було. Пізніше з Telegram-каналу парламенту зникло повідомлення про візит "короля жахів".

У свою чергу українські фанати зібралися на центральному залізничному вокзалі Києва з книгами улюбленого письменника та записали відеозвернення до кумира.

Відео дня

Крім того, до світової зірки звернулася й українська залізнична компанія "Укрзалізниця". Там вказали, що залізниця "до його послуг".

"ЗМІ в Україні (помилково) повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва, і, чесно кажучи, наш потяг ще ніколи не відчував себе таким спустошеним. Пан Кінг, залізниця до ваших послуг!" - йдеться в повідомленні.

Позиція Стівена Кінга щодо війни в Україні - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну "король жахів" Стівен Кінг підтримував українців та засуджував дії російської армії.

Так, письменник відреагував на ракетний удар Росії по ТРЦ у Кременчуці, де загинули десятки цивільних українців. Він назвав це терористичною атакою з боку Москви.

Після того, як ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківському та Херсонському напрямках, Кінг дуже емоційно відреагував на успіхи українських військових у війні з російськими окупантами.

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