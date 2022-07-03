Максима Галкіна поруч з ними не було.

Зірка російської естради Алла Борисівна Пугачова засвітилася на одному з пляжів Латвії. Там вона прогулювалася в компанії своїх дітей-двійнят Лізи і Гаррі.

Чоловіка Максима Галкіна поруч не було. Відео, на якому зображена Примадонна і її спадкоємці, було опубліковано в російському Telegram-каналі PEOPLETALK.

Також в ЗМІ пишуть, що зіркова сім'я придбала нерухомість в Латвії. Йдеться про житлоплощу в 100 квадратних метрів в елітному житловому комплексі на проспекті Дзінтарі.

У своєму Instagram-блозі Максим Галкін опублікував stories, записану на пляжі під час заходу сонця. Він уточнив, що зараз знаходиться в Юрмалі. Алли і дітей поруч з ним не було.

Зазначимо, після 24 лютого, коли Росія повномасштабно вторглася на територію України, Алла Борисівна з дітьми і чоловіком Галкіним покинули РФ. Вони вирушили до Ізраїлю.

Галкін неодноразово закликав зупинити війну і відкрито говорив про те, що Кремль вбиває мирних українців. За це на батьківщині його почали відкрито труїти - сімейний замок в селі бруд заарештували, з Першого каналу звільнили, почали поширювати про нього фейки.

Нагадаємо, Галкін прокоментував фейк про те, що його побили на концерті через "жарти про Батьківщину".

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