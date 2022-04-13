Співачка лише одного разу згадала про війну в Україні.

Російська співачка Лоліта анонсувала концерт в Москві в той час, як в її рідній Україні йде повномасштабна війна.

Шанувальникам ця новина не сподобалася, адже раніше українці допомогли співачці вивезти маму і дочку, які жили в Києві, з "гарячої точки". А в якості "подяки" за врятовані життя близьких вона вирішила дати концерт для жителів країни-агресора.

Втім, Лоліта лише одного разу згадала про війну в Україні. І тільки тоді, коли дякувала українцям за допомогу. При цьому вона не сказала, що саме Росія напала на нашу країну.

"А Україну відбудовувати слабо?", "Які концерти, коли на вашій Батьківщині війна? Люди гинуть. Як ви так можете?", "У Маріуполі коли концерт?", "Співаєш? Радієш? А твій народ плаче. Де совість, Лоло? Або гроші затьмарили її?", "Досить боятися, Лоліто", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше Лоліта поскаржилася на ціни в Росії через санкції.

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