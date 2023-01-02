Співачка зраділа такому вчинку молодого чоловіка, але відмовила йому.

Російській співачці Поліні Гагаріній, яка всіляко підтримує злочинний режим Кремля і диктатора Володимира Путіна, освідчилися прямо на концерті.

У новорічну ніч путіністка виступила на концерті, де 16-річний хлопець зізнався їй у своїх почуттях і покликав заміж.

"Виходьте за мене заміж", - сказав хлопець, але отримав відмову.

Відео дня

Гагаріна пояснила свою відмову тим, що вона не хоче заміж і великою різницею у віці. Самій співачці зараз 35 років.

"Я відмовилася, по-перше, тому, що я не хочу заміж. По-друге, мені - 19, йому - 16 років (вікова прірва). По-третє, блін... Хоча обручка була дуже красива", - написала Гагаріна на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, раніше путіністку Поліну Гагаріну "поплющило" на зйомках концерту. Артистка вийшла до журналістів з кам'яним обличчям, а прохання посміхнутися просто проігнорувала.

Вас також можуть зацікавити новини: