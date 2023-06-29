Співачка побувала на концерті світової зірки у Польші та вже поділилася враженнями.

Українська співачка Оля Полякова відвідала концерт Бейонсе. Вона була приємно вражена рівнем її виступу. Втім, "Королева ночі" запідозрила світову зірку у "плагіаті".

Так, Полякова помітила, що номер Бейонсе, під час якого вона сиділа на величезному срібному коні, дуже нагадує її виступ. На концерті українки дійсно був схожий реквізит.

"Боже, це ж мій кінь. А я думаю, куди він з гаражу зник. І в плащі я літала у "Королеві ночі"! А кажете, вони на нас не дивляться. Підглядають!" - пожартувала Полякова.

Після концерту, на який вона ходила, зокрема, зі своєю старшою донькою Машею, співачка детально поділилася враженнями. Полякова визнала, що їй сподобався виступ, проте вона помітила, що Бейонсе вже не настільки енергійна.

"Побувала я на шоу Бейонсе у Варшаві, це останній концерт її туру. Вона, звісно, машина, як завжди. Шоу просто масштабне! Круто дуже, круті костюми. Мені здається, що вона більш розслаблено працює, аніж колись. Але це було дуже круто. Шоу йшло три години, вона співає, танцює - машина!" - зазначила Полякова.

Окрім цього, співачка з сумом визнала, що такі ж круті концерти можна було б проводити в Україні. Втім, усе змінила повномасштабна війна, яку против нашої країни розв'язала Росія.

"І все це можна робити у нас. Аби тільки закінчилася війна і з'явилися гроші. Блін, дивишся на це і думаєш: вони усе життя працюють та не зупиняються. А нас поставили усіх на "стоп". Нічого, прорвемося!" - додала співачка.

Згодом Полякова поділилася "народною творчістю". Не тільки вона помітила "плагіат" на концерті Бейонсе. У мережі вже почали робити кумедні меми з порівнянням виступів українки та світової зірки.

Бейонсе "плагіатить" Полякову - відео

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла про проблеми з "бандитами". Її вивозили до лісу, хотіли зґвалтувати та били.

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