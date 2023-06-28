У минулому співачка жила у Вінниці та неодноразово тікала від чоловіків, які хотіли її образити.

Українська співачка Оля Полякова розповіла про життя у 90-ті роки. Тоді вона мала проблеми з "бандитами". Її вивозили до лісу, хотіли зґвалтувати та били.

"Мене й правда один раз вивозили до лісу, і відпустили. Але я пам'ятаю цю дорогу назад. Це був жах. Слава Богу, ніколи мене не зґвалтували. Але це був не поодинокий (випадок - УНІАН). Ще одного разу мене завезли на дачу і я теж звідти йшла пішки. Я двічі вночі йшла. В мене завжди був підвішений язик. Я з ними домовлялася, я могла психологічно домовитися. Я казала, що я незаймана, а то було правда, мені було 16 років... А один мене навіть колись вивіз і завіз додому і сказав: "Скажи своїй мамі що вона виховала класну дівчину". Бо я знаю йому сіла і кажу: "Уяви, ти коли-небудь одружишся, в тебе народиться дочка, і хтось отаке вчинить з нею", - розповіла Полякова у новому випуску шоу "Дорослі дівчата" з Машею Єфросиніною.

За словами співачки, до неї завжди чіплялися у Вінниці, де вона мешкала до переїзду у Київ. У 90-ті там було чимало "братків", які могли бити будь-кого.

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"Коли я з одним таким почала зустрічатися, і коли я захотіла його кинути, він на мене навів своїх дружбанів. Я тобі розказувала: підпалив мені квартиру, вони мене побили, я лежала три місяці у лікарні. Це були жахливі реалії 90-х, років беззаконня", - пригадала Полякова.

Нині вона визнає, що ці моторошні історії може розповідати спокійно. Втім, Полякова не пишається пережитим досвідом, адже усі ці ситуації не викликають посмішку.

Нагадаємо, раніше Полякову назвали головною скандалісткою шоу-бізнесу. Виявилося, що колеги вважають її характер дуже важким.

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