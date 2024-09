Репер FatMan Scoop раптово знепритомнів під час концерту, після чого його серце зупинилося.

У п'ятницю, 30 серпня, помер відомий американський репер FatMan Scoop. Артисту раптово стало погано під час концерту.

Як пише The Guardian, трагічна подія сталася в штаті Коннектикут. Репер, виконуючи одну зі своїх пісень, несподівано знепритомнів. Виконавця одразу ж доправили до найближчої лікарні, проте було надто пізно. Життя FatMan Scoop врятувати не вдалося. Наразі причини смерті 53-річної зірки не розкриваються.

Агентство MN2S, яке представляє репера, підтвердило його смерть та опублікувало офіційну заяву.

"Scoop цінували у музичному світі, його творчість любили незліченні шанувальники по всьому світу. Його легендарний голос, заразлива енергія та неординарна особистість залишили незабутній слід в індустрії. FatMan Scoop був не просто виконавцем світового класу, він був батьком, братом, дядьком і другом. Він дарував нам сміх, був постійним джерелом підтримки, непохитної сили та мужності", – зазначили представники артиста.

Що відомо про FatMan Scoop

Найбільш відомий репер своєю співпрацею з Міссі Елліотт і Сіарою над хітом 2005 року "Lose Control" і піснею Мерайї Кері "It's Like That". Свою популярність Scoop здобув ще у 1990-х роках. За вищезгадані хіти його нагородили премією "Ґреммі".

Ще однією популярною піснею репера є трек "Be Faithful" 1999 року.Пісня отримала міжнародний успіх у 2003-му, коли очолила чарти в Ірландії та Великобританії. Також за рік після цього артиста зіграв роль в британському телесеріалі "Chancers на Channel 4".

