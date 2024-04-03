Іспанець Хуан Вісенте Перес Мора увійшов до Книги рекордів Гіннеса, як людина, що прожила 115 років.

Уродженець Венесуели Хуан Вісенте Перес Мора помер 2 квітня 2024 року на 115 році життя. Іспанець став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса. Мора вже не перший довгожитель з Іспанії, його попередник Сатурніно де ла Фуенте Гарсіа прожив 112 років.

Глава держави Ніколас Мадуро вказав, що причиною смерті рекордсмена стали проблеми зі здоров'ям, зокрема респіраторні ускладнення.

У венесуельця залишилося 11 дітей, 41 онук, 18 правнуків та 12 праправнуків. Окрім рекорду за тривалістю життя, Мора був останнім чоловіком, який народився на початку XX століття, у 1909 році.

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Протягом усього життя іспанець займався сільським господарством і наголошував, що головним рецептом довголіття є важка та сумління праця. Під час інтерв'ю для Книги рекордів Гіннесса Мора висловив вдячність за їжу та людей, які його оточують.

Нагадаємо, раніше 103-річна супербабуся з Ямайки назвала фрукт №1, який є її секретом довголіття.

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