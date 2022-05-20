Він помер в одній з лікарень Франції.

17 травня від коронавірусу помер культовий грецький композитор, один з перших авторів і виконавців електронної музики Вангеліс.

Відомо, що 16 травня він потрапив до лікарні, а вже наступного дня його не стало.

"З великим сумом ми повідомляємо, що великий грек Вангеліс Папатанасіу помер пізно вночі у вівторок, 17 травня", – повідомляє Ta Nea з посиланням на менеджерів Вангеліса.

Що відомо про Вангеліса

У 1981 році вийшов фільм "Вогняні колісниці" з музикою Вангеліса. За цю музику він удостоївся премій "Оскар" і "Греммі". Заголовний трек з альбому став єдиною грецькою композицією в історії, яка очолила національний хіт-парад США. У 1982 році він написав музику до фільму "Той, що біжить по лезу" (режисер Рідлі Скотт).

У 1992 році він був номінований на премію "Золотий глобус" в категорії "Найкраща музика до фільму" "1492: завоювання раю".

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