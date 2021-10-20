Нещодавно акторові виповнилося 73 роки.

Сьогодні, 20-го жовтня, помер актор, каскадер і зірка фільму "Шерлок Холмс і доктор Ватсон", який зіграв професора Моріарті, Віктор Євграфов.

Про смерть заслуженого артиста Росії розповів журналіст Віталій Добрусін на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожУ Харкові попрощаються з музикантом Міськом Барбарою: коли і де відбудеться церемонія"Я так пишався, що чудовий артист і педагог живе в нашій Самарі. Що я можу будь-який час набрати його номер - почути його добрий голос, його підбадьорливі слова, його свіжий жарт. Це жахливо, жахливо - в це неможливо повірити. Я знав, які у нього проблеми зі здоров'ям через його зйомки в кіно і травми. Але все одно, заспокоював я себе, він же ще зовсім молодий і ніколи не скаржився на здоров'я. Ми писали про нього в "Самарських долях", видавали книгу "Самарські таємниці російського кіно", де його фото в ролі Професора Моріарті було на обкладинці. Немає слів, немає емоцій. Я ще відчуваю тепло його руки", - написав журналіст.

За попередньою інформацією, причиною смерті актора став тромб, що відірвався. Багато шанувальників оплакують цю втрату. У 1980-му році на екрани вийшов фільм про Шерлока Холмса, в якому він зіграв Моріарті. У цій картині його партнерами були Віталій Соломін і Василь Ліванов.

Віктор Євграфов: творчість і особисте життя

Актор народився 10 вересня 1948 року в Куйбишеві (нині Самара, — УНІАН). Після школи пішов в армію, а у 24-річному віці вирішив вступити на акторський факультет до ГІТІСу. У 1976 році почав активно зніматися в кіно і грати в театрі, а також працював каскадером. У середині 90-х отримав він важку травму.

Понад двадцять років Віктор Євграфов жив у рідній Самарі. Його дружина і дочка давно емігрували до Італії.

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Автор: Каролина Гайдук