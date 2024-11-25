Співак поділився з шанувальниками світлинами, які демонструють його неймовірну трансформацію.

Олександр Пономарьов знову здивував своїх шанувальників! Цього разу не новою піснею чи кліпом, а світлинами, які демонструють його неймовірну трансформацію.

Артист опублікував два фото: одне – архівне, зроблене багато років тому, а інше – свіже. Різниця між знімками вражає! На старому фото бачимо молодого Пономарьова з пишною шевелюрою та юнацьким запалом в очах.

На новому ж знімку співак постає перед нами з короткою стрижкою, сивиною у волоссі та більш зрілим, мужнім виглядом. Фото артист виклав у Facebook.

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"Дві різні людини! Ні?" – з гумором прокоментував світлини сам Пономарьов.

Шанувальники миттєво відреагували на публікацію, засипавши співака компліментами та захопленими відгуками. Багато хто відзначив, що з роками Олександр став ще привабливішим та харизматичнішим.

Реакція соцмереж:

"А хто цей перший?"

"Він, Олександр Пономарьов, і в старості буде гарним! Хай проживе 100 років і тішить нас своїми піснями і голосом!"

"На обох світлинах просто "вау"! А так, подорож у часі, он у декого ступор бачу від першої світлини. Пам'ятаю і таким, як на першій світлині, але щоб не впізнати, то ні"

"Як в анекдоті каже ведмідь: "Будемо бити по наглій рижій пиці".

"Один, гарний, пане Олександре! Ходили на Ваш концерт у Полтаві на Співочому полі за царя Гороха. Десь до народження дітей моїх, мабуть, у 1998–1999 роках"

"Вам дуже личить сивина!"

"Маєте чудовий вигляд!"

"Час вам тільки на користь"

Деякі шанувальники навіть пожартували, що на старому фото зображений син співака, а не він сам.

Варто зазначити, що Олександр Пономарьов завжди ретельно стежить за своїм зовнішнім виглядом та фізичною формою. Він регулярно займається спортом та дотримується здорового способу життя.

Хто такий Олександр Пономарьов?

Олександр Пономарьов – відомий український співак, композитор, народний артист України. Він є автором багатьох популярних пісень, які вже стали справжніми хітами.

Нагадаємо, зірка української естради закохався.

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