Жінка танцюриста не стала відмовчуватися і теж розповіла, що її дратує.

Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма і його дружина Ліліана вже сім років у шлюбі. Виявилося, в їхніх стосунках траплялися скандали, навіть зараз між подружжям виникають розбіжності. Артист розкрив причини проблем, через які вони можуть сперечатися.

Відвертими деталями про особисте життя Влад Яма і його дружина поділилися в інтерв'ю Славі Плюс для "Люкс ФМ".

Яма не приховує, що іноді у нього виникають суперечки та розбіжності з дружиною. Однак зараз між ними вже немає таких скандалів, які виникали раніше. За словами танцюриста, в перші роки відносин у них були "серйозні кризи".

Причина скандалів, які виникали між Ямою і його дружиною, доволі банальна. Між ними були ревнощі, також нерідко з'являлися претензії. Зараз все в минулому, хореограф вважає, що на початку відносин він був занадто молодий, а тепер все добре.

Однак навіть після семи років шлюбу Яма бачить в дружині особливості, які його дратують. За словами танцюриста, його жінка повільна, через це він може злитися. У відповідь на це Ліліана Яма відповіла, що вона бачить у чоловіка таку ж проблему.

Читайте також"У джакузі": Влад Яма показавши прістрасні фото з дружиною через 7 років шлюбуТакож хореограф жартома додав, що дружина завжди повторює його слова. Пара коментувала тему сварок і скандалів з посмішкою, вони явно переросли фазу постійних образ, тепер вони насолоджуються спільним життям і мудро надходять в моменти непорозумінь.

Іноді дружина Ями ображається, що він приділяє їй мало часу. Танцюрист може не помітити новий макіяж дружини, через втому йому не завжди хочеться спілкуватися або говорити обраниці компліменти. Сам Яма приймає претензії та визнає, що подібні ситуації трапляються.

У подружжя підростає син Леон, проте на цьому пара не планує зупинятися. За словами Ями, їм "хочеться гавриків". Як скоро в їхній родині трапиться поповнення - танцюрист не розповів.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко