Як розповів Назар Хасан, у них з Потапом відбулася неприємна розмова після ефіру на радіо.

Український репер Назар Хасан розповів, як одного разу поскандалив з Потапом. Виявляється, що продюсер був гостем на радіо, де працював ХАС і тоді він обізвав одного з ведучих м*даком.

В інтерв'ю Аліні Доротюк, Хасан сказав, що в прямому ефірі вирішив не з'ясовувати стосунки з Потапом. Він дочекався поки вимкнуться камери і мікрофони і тільки потім вийшов з ним на розмову.

За словами Назара, він не стримував себе у виразах. І додав, що якби Потап прийшов до нього в гості додому, то однією розмовою справа б не закінчилася.

"Той, хто думає, що він зірка, нехай так думає, тому що зірка – це скупчення газів. Нічого не дає тобі права ставитися до людей, як до мотлоху. Чому він може назвати людину м*даком, а я не маю права сказати так? Чому він не боїться, а я повинен боятися? Тому що він знімав штани в Москві, а я ні? Які у нього є досягнення, які можуть дозволити йому образити людину?" - сказав ХАС.

Також він згадав, як Потап разом зі своєю дружиною Настею Каменських відсиджувався за кордоном під час повномасштабного вторгнення. Назар назвав Потапа "придурком зі своєю дівчиною", натякаючи на співачку.

Нагадаємо, в Росії діджей включив пісню Потапа і Насті під час звернення Путіна.

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