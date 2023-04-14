Затятий путініст та за сумісництвом відомий російський актор Михайло Пореченков підтримує розв'язану Кремлем повномасштабну війну проти України, але чомусь не поспішає йти воювати на український фронт.
В ефірі пропагандистського російського радіо "Комсомольська правда" у Пореченкова запитали, чи було у нього бажання піти на фронт. Ведуча процитувала інформацію деяких ЗМІ, які написали про те, що раніше актор заявляв про наміри вирушити воювати.
"Ну, я б пішов... Звичайно... Але давайте кожен на своєму місці буде. Я так скажу: я знятий з військового обліку за віком. Кожен на своєму місці нехай робить свою справу чесно, це буде більше допомоги, ніж просто піти туди", — відкрутився від прямої відповіді актор.
Потім він додав, що робитиме все, що допомагатиме його батьківщині. Ведуча зазначила після цих слів, що він наразі займається гуманітарною допомогою путінським військовим, і запитала, чи це те завдання, яке зараз ставлять перед ним.
"Багато завдань ставлять, багато завдань виконуємо... Я віддаю перевагу бути партизаном", — сказав одіозний російський актор і розсміявся після цих слів.
Позиція Михайла Пореченкова щодо війни проти України
Російський актор Михайло Пореченков підтримує президента РФ Володимира Путіна ще з початку першої фази війни проти України, з 2014 року.
У жовтні 2014 року він побував в окупованому Донецьку. На сайтах терористів було поширено відео, на якому Пореченков у касці з написом "Преса" стріляє з кулемета.
СБУ оголосила актора в розшук, його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт або погроза його вчинення).
Наприкінці березня 2022 року він звертався до російських солдатів і закликав їх "тримати стрій" до кінця.
У червні 2022 року Пореченков провідав поранених окупантів у лікарні Бєлгородської області РФ. Там він подякував їм за те, що вони вбивають мирних жителів України.