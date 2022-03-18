Співак показав щемливе відео.

Український артист Святослав Вакарчук оприлюднив відео з жінкою з Маріуполя, якій вдалося вирватися з блокади.

Так, жінка розповіла артисту, як вночі під обстрілами по мінному полю рятувалася в колоні, спостерігаючи за біженцями, що йшли пішки по трасі.

Також жінка розповіла, що по дорозі з Маріуполя над її авто вибухнула міна. Спочатку вона з сім'єю розгубилася, а потім швидше поїхала, щоб не відірватися від колони машин. В ході розмови жінка розридалася, а слідом за нею заплакав і сам Вакарчук.

"Коли в коментарі під моїми відео з наших міст, охоплених війною, ще випадково забігають зі своїм цинічним "ви брешете" ті, хто і прийшов до нас зі зброєю, приніс цю війну – не витрачайте час на суперечки з ними – посилайте за російським кораблем " – підписав пост артист.

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