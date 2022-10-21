Відомий виконавець, який раніше виступав з Надею Дорофєєвою у складі дуету "Время и стекло", заговорив про особисте життя.

Український репер і музикант Positiff зізнався, що більше не самотній. Він розсекретив, що його серце зайняте, і обраниця - зі світу шоу-бізнесу. Однак ім'я нової коханої артист побажав приховати. Про це він сам розповів в інтерв'ю "Слава+Таня".

"У мене є дівчина. Багато хто вже може здогадуватися і знають про це. Я думаю, що зараз не час про це говорити", - сказав Позитив.

Як зізнався музикант, його стосунки почалися ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте він не хотів говорити на цю тему, оскільки вважав і вважає це недоречним.

Positiff поділився, що його нова обраниця - відома особистість. Вони познайомилися давно, і перший час спілкувалися один з одним як товариші. Однак потім зрозуміли, що у них є взаємні почуття.

Розлучення Позитива

Артист у квітні 2021 року розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук. Разом пара пробула 15 років, половину з яких - в офіційному шлюбі. Офіційна причина розриву, яку назвали екс-кохані для преси - це те, що у них змінилися інтереси.

"Ми переросли один одного", - сказала тоді Андрійчук.

Нагадаємо, Positiff вперше показав свій новий двоповерховий будинок.

Вас також можуть зацікавити новини: