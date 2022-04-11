Зараз селебріті не розважають народ, а допомагають захищати нашу країну.

Вже понад місяць в Україні триває повномасштабна війна, яку на нашій території розв'язала Росія. Знаменитості не залишилися осторонь: деякі чоловіки вирушили на передову, а жінки воюють на інформаційному фронті.

Кожен день вони переживають страх, біль, образу і ненависть... Вони, як і інші українці намагаються захистити своїх дітей від російських окупантів, при цьому допомагаючи й іншим людям. На них покладена величезна відповідальність, саме вони - голос нашої країни! Саме українські знаменитості закликають світ зупинити кровопролиття в нашій країні, вони всіляко намагаються достукатися до росіян і розповісти їм правду про війну.

Звичайно, кожен день, прожитий в страху, відбився на їх зовнішності. Якщо раніше вони блищали на сцені, то зараз вони змучені, заплакані і, здається, постарілі на років 10.

Ксенія Мішина

Українська актриса Ксенія Мішина завжди виглядає бездоганно. Вона неодноразово говорила про те, що її зовнішність - це її козир. Розкішне волосся, чиста шкіра і привабливі риси обличчя. Її всі знають як першу красуню українського кіно, але з приходом війни емоційний стан актриси похитнувся. Це ж відбилося і на її зовнішності.

Наталія Могилевська

Неможливо без сліз дивитися на всі звірства, які окупанти здійснюють в Україні. Ось і Наталя Могилевська не може стримати сліз. Раніше завжди весела і завзята співачка зараз гірко плаче, дивлячись на всі жахи війни.

Даша Астаф'єва

Модель Даша Астаф'єва змінила фотосесії для глянцевих журналів на чистку картоплі для військових ЗСУ. Щодня вона допомагає волонтерам готувати їжу для наших військових. Тепер мова не йде про гламурні журнали і пікантні фото. Зараз Даша одягає спортивний костюм і мчить на допомогу.

Наталка Денисенко

Позитивна Наталка Денисенко, яка завжди випромінювала світло, зараз гірко плаче. Її чоловік, актор Андрій Федінчик вступив в територіальну оборону і захищає нашу країну від російських окупантів. Тепер її серце розривається не тільки за сина, якого вона хоче вберегти від жахів війни, а й за чоловіка-героя.

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна разом зі своїм благодійним фондом допомагає жінкам і дітям, які постраждали через війну, в тому числі тим, хто був зґвалтований російськими окупантами. Як про це можна говорити без сліз? Ніяк. Щоденні сльози, біль і страх позначилися і на Єфросиніній.

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