Співак мріє зробити святкування весілля щорічною традицією, завдяки якій можна буде збирати гроші на благодійність.

Продюсер і соліст групи MOZGI Потап (справжнє ім'я - Олексій Потапенко) розповів про те, як він і його дружина Настя Каменських відзначать третю річницю свого весілля. Виявилося, артисти хочуть провести пишне свято, гостем якого зможе стати будь-хто, у кого є можливість заплатити за вхід 5 тисяч доларів (близько 135 тисяч гривень).

В інтерв'ю "Зірковому шляху" Потап розповів про те, що він і його дружина хочуть відзначати радісну подію щороку. Свято вони планують перетворити на благодійну вечірку.

23 травня Потап хоче провести масштабну вечірку, на якій виступлять світові зірки. Продюсер планує влаштувати благодійний концерт, куди він мріє запросити репера Snoop Dogg. Вхід на таку вечірку коштуватиме 5 тисяч доларів.

"Щороку, 23 травня, ми в Києві будемо влаштовувати наше чергове відкрите весілля. Але весілля у вигляді благодійного заходу, на який будемо привозити якихось крутих артистів, наприклад, Snoop Dogg", - розповів про свої плани Потап.

Всі гроші з концерту артист і його дружина віддадуть на благодійність. За словами Потапа, він дуже хоче втілити цю ідею в життя. Якщо у нього вийде провести таку вечірку, то весь 2022 рік він буде вважати "класним".

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Автор: Поліна Кузенко