Марк Пугачов висловився про зіркову пару.

Власник одного з прокатів елітних авто в Майамі Марк Пугачов висловився про українських артистів Потапу і Настю Каменських в негативному ключі.

Читайте такожДорофєєва у спідній білизні попустувала в ліжку (фото)

Про це він сказав у відео на YouTube-каналі Big Money.

За словами Пугачова, зіркова пара під час відпочинку в Майамі орендувала автомобіль, а потім вони повернули його "по смс". В результаті власнику прокату довелося шукати машину по всьому аеропорту.

"Є такі - ніякої інтелігентності. Ось, Настя Каменських і Потап, наприклад. Не можу сказати нічого хорошого про них... Кинули авто в аеропорту, він просто смс мені відправив, а де мені його шукати там? Я йому написав, що він дурень", - поділився бізнесмен.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич