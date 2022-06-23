Потап застудив лицевий нерв.

Український артист і продюсер Олексій Потапенко виступив на благодійному концерті в Мадриді. Напередодні він застудив лицевий нерв, тому не зміг ні співати, ні розмовляти.

Він взяв коробку і спустився до глядачів в зал, щоб зібрати гроші на допомогу Україні. За його словами, йому вдалося зібрати 10 тисяч євро.

"Мав честь виступати для українців у Мадриді разом з "Кварталом 95", MONATIK, Тіною Кароль, Wellboy, Pianoboy та іншими зірками! Попри те, що застудив нерв на обличчі і не міг видати 1000% як виконавець - не розгубився! І вийшов збирати кошти для України прямо до людей!" - поділився артист у своєму Instagram.

Він додав, що для нього було важливо допомогти Україні, навіть попри те, що він не зміг виконати свою роль як артист.

Нагадаємо, раніше Настю Каменських і Потапа захейтили в мережі. Артистів звинуватили в тому, що вони виїхали з України, поки тут йде повномасштабна війна.

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