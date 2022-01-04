Для артиста така поведінка дівчат звична.

Український артист, учасник групи MOZGI Олексій Завгородній у програмі "Хто зверху" розповів, що після новини про його розлучення дівчата почали дуже часто писати йому в соціальних мережах.

За його словами, дівчата іноді надсилають йому відверті прохання, а також був один незвичайний "підкат".

Читайте такожАнну Сєдокову запідозрили у четвертій вагітності (фото)"В епоху інтернету приходять досить відверті пропозиції типу "сфоткай мені..." і все інше. Але особливо дивних не було, всі очікувані. З самого незвичайного, мабуть, "ви подобаєтеся моїй мамі, вона вас слухає", – поділився співак.

Відзначимо, Олексій Завгородній в 2021 році ошелешив новиною про розлучення з найкращою подругою Насті Каменських - Анною Андрійчук. За словами артиста, це було їх обопільне рішення і він ні про що не шкодує. Зараз екс-закохані продовжують спілкуватися, адже у них багато спільних знайомих.

Нагадаємо, раніше "Позитив" отримав серйозну травму на концерті.

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