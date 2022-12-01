Таїсія Повалій стала ще одним "голубом миру".

Відома співачка Таїсія Повалій давно перейшла на бік зла, а після 24 лютого остаточно підтвердила, що вона - зрадниця України. Попри те, що вона народилася в селі Шамраївка Київської області, кар'єру будувати вирішила в країні-агресорі, яка майже рік бомбить всю її рідну Україну.

Повалій неодноразово була помічена на концертах в РФ, де цинічно виконувала пісні українською мовою. І не тому що вона хотіла підтримати нашу країну і напоумити росіян, а тому, що гроші не пахнуть.

Цього разу вона і зовсім пообіцяла росіянам багато "любові". Так, знаменитість анонсувала прем'єру нової пісні.

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"Ділюся з вами любов'ю, дорогі мої підписники! Світло, яке найбільше зцілює душу!" - написала зрадниця на своїй сторінці в Instagram.

Таїсія Повалій: позиція щодо війни в Україні

З початку повномасштабної війни Таїсія Повалій жодного разу не обмовилася про звірства окупантів у рідній країні, продовжуючи працювати в РФ.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Таїсія Повалій була включена до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України.

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