Реперка Нікі Мінаж може стати прессекретаркою Білого дому

Можливе призначення реперки обговорюють після скандального відходу Кеті Закарії, яка пропрацювала прессекретаркою Білого дому лише п’ять днів.

Американська реперка Нікі Мінаж може обійняти посаду прессекретарки Білого дому в адміністрації президента США Дональда Трампа. На таку можливість натякнув директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг, опублікувавши відео розмови з артисткою, під час якої вона вихваляла главу держави та його економічну політику.

Про це Чунг написав у соціальній мережі X на тлі скандалу навколо попередньої прессекретарки Кеті Закарії, яка залишила посаду лише через п’ять днів після призначення.

"Пані та панове, здається, ми знайшли нову прессекретарку Білого дому!" – написав представник адміністрації Трампа.

Відео дня

Під час розмови з представником Білого дому реперка заявила, що американська економіка розвивається завдяки тому, що країною керує президент, який розуміється на бізнесі.

"Президент – бізнесмен за своєю суттю. Він зумів піднятися, навіть коли в нього на банківському рахунку не залишалося жодного долара", – сказала Мінаж.

Вона також похвалила Трампа за його позицію на міжнародній арені та здатність відстоювати інтереси США.

"Він дуже стійкий – зокрема й на міжнародній арені. Він чітко заявляє їм, що потрібно нам, а не їм. Ми не збираємося платити за те, щоб їм догоджати, зрозуміло? Навпаки, це вони платитимуть нам за можливість бути пов’язаними зі США", – заявила артистка.

Мінаж також відзначила працездатність президента США. За її словами, Трамп продовжує працювати й проводити передвиборчі мітинги, хоча міг би спокійно завершити свій термін.

Артистка назвала його чудовою людиною, яка дбає не лише про власне майбутнє, а й про інших республіканців, що беруть участь у виборах.

Крім того, Мінаж розкритикувала опитування американських медіа, назвавши їх "фейковими". Вона закликала консерваторів не дозволяти таким публікаціям послаблювати бажання виборців голосувати.

На мітингу в Мічигані Мінаж заявила про любов до Трампа

Того ж дня реперка з’явилася разом із президентом США на передвиборчому мітингу в Мічигані. Там вона заявила, що любить Трампа, назвала його уособленням стійкості та сказала, що після повернення до влади він змінив атмосферу в країні й подарував американцям надію на краще майбутнє.

Сам Трамп під час заходу також прокоментував зовнішність артистки. Він заявив, що помітив її сідниці, назвавши їх "просто неймовірно красивими", а потім додав, що сподівається, що Мінаж не образилася.

Попередня прессекретарка Трампа залишила посаду через п’ять днів

Можлива поява Мінаж у Білому домі обговорюється на тлі кадрового скандалу навколо Кеті Закарії, яка змінила на посаді Керолайн Левітт, але пропрацювала лише п’ять днів.

Її відходу передував невдалий дебютний брифінг тривалістю 14 хвилин. Згодом виник і репутаційний скандал: Закарія публічно називала себе юристкою, однак журналісти з’ясували, що вона провалила кваліфікаційний адвокатський іспит.

На тлі критики Дональд Трамп особисто порадив їй переглянути рішення залишатися в адміністрації.

Вас також можуть зацікавити новини: