Принц Чарльз, якому 14 листопада виповнилося 72 роки, є найстарішим спадкоємцем британського престолу.

Сьогодні, 14 листопада, синові королеви Єлизавети II, найстаршому спадкоємцю британського престолу принцу Уельському Чарльзу виповнюється 72 роки.

Привітання з Днем народження від королеви було опубліковано на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram.

До привітання приєдналися і старший син Чарльза - принц Вільям і його дружина Кейт.

Цікаві факти з біографії принца Чарльза

Повністю ім'я принца вимовляється як: Чарльз Філіп Артур Джордж. Початкову освіту Чарльз отримав у Шотландії, потім відвідував за обміном школу в Мельбурні, а в 1970 році закінчив Трініті-коледж Кембриджського університету.

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По закінченню навчання Чарльз відправився на військову службу в Королівський коледж повітряних сил, що знаходиться в Кронвелі, після чого ніс службу на Королівському флоті. Таким чином він отримав кваліфікацію пілота вертольота, і навіть вміє керувати підводним човном, не кажучи вже про стрибки з парашутом.

Принц Чарльз дуже багато уваги приділяє благодійності. Особливого значення надає охороні навколишнього середовища та збереженню Британської національної спадщини. Крім цього, принц активно підтримує діячів мистецтва, театри і молодих художників. Також Чарльз займався виробництвом меблів з дерева дуба і створив фірму з виробництва натуральної їжі.

Що стосується хобі Чарльза, то він любить грати в поло, малювати пейзажі і займатися риболовлею. Ще принц випустив ряд книг з садівництва, архітектури, живопису і виступив сценаристом декількох документальних фільмів про екологію.

Шлюб Чарльза з принцесою Діаною

У 1977 році Чарльз познайомився з Діаною Френсіс Спенсер, з якою 29 липня 1981 вони зіграли весілля. А вже через рік у пари з'явився перший син: принц Вільям Уельський (1982 рік) і принц Гаррі (Генрі) Уельський (1984 рік).

Потім подружжя стало часто сваритися, але офіційно шлюб розірвало тільки в 1996 році, 28 серпня.

Принцеса Діана загинула в результаті ДТП в ніч на 31 серпня 1997 року в Парижі. А через 8 років після трагедії, що сталася з Діаною, 9 квітня 2005 року син Єлизавети II зіграв весілля з Каміллою Паркер-Боулз.

Принц Чарльз переніс коронавірус

25 березня 2020 року принц Чарльз зробив заяву про те, що його результат тесту на COVID-19 виявився позитивним. Тому, він разом з дружиною пішли на самоізоляцію в замок Балморал. Однак під час перевірки Камілли на захворювання коронавірусом, тест показав негативний результат. На щастя і сам Чарльз легко переніс хворобу і через тижні самоізоляції також мав негативний тест на COVID-19.

Принц Чарльз переміг коронавірус / фото REUTERS

Принц Чарльз - найстарший спадкоємець британського престолу

За словами письменника та історика Роберта Лейсі, який нещодавно випустив книгу Battle of Brothers (про відносини між принцами Вільямом і Гаррі), королева Єлизавета "сповнена рішучості йти до кінця", а також «не планує найближчим часом поступатися престолом синові», пише НВ.

У Великобританії вже почали підготовку до масштабних святкувань, приурочених до 70-ї річниці вступу Єлизавети II на престол. Як повідомляє Daily.mail, у 2022 році піддані Британії отримають додатковий вихідний у зв'язку зі святкуванням платинового ювілею королеви (70 років на престолі).

"Ювілей королеви виразно показує, що монарх готова йти до кінця. Але до неї відчувають таку довіру і повагу, що, заглядаючи в майбутнє, чи можемо ми сказати, що принц Чарльз і королева Камілла зможуть це повторити? Або нехай краще це будуть Вільям і Кейт, які вже придбали величезну популярність? Я не думаю, що Чарльз добровільно відмовиться від долі, яку так довго чекав», — поділився Лейсі.

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Автор: Вікторія Гордієнко