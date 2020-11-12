Якщо влітку 2022 року світ все ще не буде жити в умовах карантину, на британців чекають гучні святкування з нагоди 70-річчя правління королеви Єлизавети II.
На офіційній сторінці королеви в Instagram вже повідомили, що в червні 2022 року оголошено чотириденний вікенд, присвячений святкуванню платинового (70-річчя) ювілею королеви.
Нація збереться разом протягом чотириденних вихідних, щоб відсвяткувати 70-річчя від дня коронації королеви Єлизавети II.
На престол Її Величність зійшла 6 лютого 1952 року в день смерті її батька короля Георга VI. Зазвичай цього дня жодних пишних святкувань королева не проводить, оскільки ця дата пов'язана у неї з особистим горем - смертю її дорогого батька, короля Георга VI.
Читайте такожВперше з початку пандемії Єлизавета II з'явилася на публіці в захисній масці (фото та відео)
Всі святкування зазвичай відбуваються в день коронації, яка минула 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві.
Залишається сподіватися, що пандемія коронавірусу до 2022 року мине і це дозволить людям у всій Великій Британії і в державах Співдружності об'єднатися для святкування на національному та місцевому рівнях.
Також згідно з традицією медаллю "Платиновий ювілей" будуть нагороджені британці, які працюють на державній службі, зокрема представники Збройних сил, служб екстреної допомоги, Тюремної служби. Традиція з'явилася ще за часів правління королеви Вікторії, а перша медаль була випущена на честь 50-річчя її царювання на троні.
Королева Єлизавета ІІ: новини на тему
- Королева Єлизавета II відсвяткувала офіційний день народження міні-парадом і салютом (фото, відео)
- Єлизавета II посвятила у лицарі 100-річного ветерана за збір грошей для лікарів (фото)
- Королева Єлизавета II планує повернутися до роботи в палаці після канікул
- Королева Великої Британії може втратити управління над колишньою колонією
- У королівській родині Британії чекають на нове поповнення: онучка Єлизавети ІІ вагітна (фото)
- "Королева в гніві": прислуга Єлизавети II засмутила монарха
- Єлизавета II готується передати трон: біограф королівської сім'ї розповів, кому
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram