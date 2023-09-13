На змаганнях він поспілкувався з українськими фанами та розчулив щемливим жестом.

Принц Гаррі відвідав змагання "Ігри нескорених", які він заснував. Цього року захід проходив у Дюссельдорфі. Туди принц Гаррі прийшов разом зі своєю дружиною Меган Маркл.

На змаганнях він поспілкувався з українськими фанами та розчулив щемливим жестом. Принц Гаррі помітив українця, що втратив обидві ноги. Він підійшов до чоловіка, став поруч із ним на одне коліно, та позував для спільного фото.

При цьому принц Гаррі обійняв українця, а також просив людей, які проходили повз, трохи відійти, аби не зіпсувати кадр. Щемливий жест потрапив на відео, яке вже "розлетілося" мережею. Зокрема, ролик з'явився в Instagram-акаунті медіа "Ґрунт".

У коментарях українці дякують принцу Гаррі за його ставлення до чоловіка, який втратив обидві ноги. Також користувачі пишуть:

"Наші хлопці - молодці, нескорені і непереможні"

"Дякуємо за підтримку українців"

"Респект!".

Принц Гаррі та українець на "Іграх нескорених" - відео

Окрім цього, кенійська сенаторка Глорія Орвоба, яка також відвідала "Ігри нескорених", розповіла, що бачила ще один щемливий вчинок принца Гаррі. У коментарі для видання HELLO вона розкрила усі подробиці:

"Він такий людяний, він такий приземлений, і він спілкується з людьми. Був інцидент, коли ми сиділи на трибунах. Був один хлопець, який підійшов і сказав: "Будь ласка, принце Гаррі, потримай це фото". Я думаю, що це був член сім’ї, який загинув під час війни. Цей чоловік просто хотів фотографію, на якій принц Гаррі тримає світлину члена його родини, і дуже хвилювався, але він просто сказав: "О, це член вашої родини? Немає проблем".

Принц Гаррі та Меган Маркл - останні новини

Нагадаємо, наприкінці літа стало відомо, що принца Гаррі остаточно позбавили королівського титулу. І якщо раніше його називали "Його Королівська Високість", то нині на сайті королівської сім'ї змінили усю інформацію.

Відомо, що зараз чоловіка Меган Маркл називають "герцогом Сассекським", цей титул йому зберегли.

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