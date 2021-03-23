Герцог Сассекський зізнався, що "хоче вплинути на життя людей".

Британський принц та герцог Сассекський Гаррі отримав посаду в керівництві американського стартапу BetterUp, який займається коучингом та поліпшенням психічного здоров'я людей.

Читайте такожМеган Маркл розповіла про таємне вінчання з принцом ГарріПро це повідомляє The Wall Street Journal.

«Я хочу вплинути на життя людей. Проактивний коучинг надає безмежні можливості для особистого розвитку, більшої усвідомленості та поліпшення життя в усіх відношеннях», - зазначив принц Гаррі.

На цей час відомо, що герцог буде розробляти продуктову стратегію проекту, займатися благодійністю та виступати з лекціями про психічне здоров'я.

Британський принц зізнався, що сам користувався додатком BetterUp, а переговори про роботу почалися минулої осені після знайомства з гендиректором компанії Алексі Робішо.

Принц Гаррі та Меган Маркл: переїзд до Америки

У січні 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися від статусу королівської сім'ї.

Після цього пара переїхала спочатку до Канади, а потім до Каліфорнії.

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Автор: Катерина Шварц