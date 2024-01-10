Чоловіка розгнівали підписники.

Днями турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу опублікував фото та відео з новою коханою Анастасією. Поки закохані гуляли Стамбулом, ходили на шопінг та просто насолоджувалися часом разом, хейтери, ймовірно, писали йому свої коментарі. Чоловік не став мовчати на закиди, що саме Анастасія стала причиною розлучення з другою дружиною. На своїй сторінці він вирішив розставити всі крапки над "і".

"Я завжди віддаю перевагу не говорити про своє особисте життя. Та я бачу, що це все одно відбувається через дивних людей, які просто живуть в екранах телефонів в соцмережах і нічого не знають про реальне життя", - написав чоловік.

Далі він попросив зупинити критику та дати спокій.

Відео дня

"Я хочу, аби всі припинили турбувати мене та Анастасію, будь ласка. Вона не брала участь в моєму розлученні з колишньою жінкою", - зазначив Мурат.

Потім чоловік написав, що з новою пасією він познайомився після розірвання шлюбу. Тому, за його словами, всі припущення критиків неправдиві.

"Будь ласка, поважайте людей та їхній вибір. Я бажаю всім миру та просто щастя. Дякую, будь ласка, припиніть нас турбувати", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, бізнесмен Мурат Налчаджіоглу зовсім нещодавно розлучився зі своєю другою дружиною Лілією Реус. Жінка днями написала у соцмережі про цей розрив так: "У житті буває все". Більше коментувати та розповідати подробиці вона не стала. Сам Мурат натякав, що причиною розлучення став серйозний конфлікт.

До речі, першою дружиною Мурата була співачка-зрадниця Ані Лорак. У них є спільна 12-річна донька Софія.

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