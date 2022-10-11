Телеведуча продовжує будувати кар'єру в Росії.

Відома телеведуча Жанна Бадоєва з'явилася на одному з російських телеканалів. Вона буде вести продовження свого шоу "Життя інших".

Повідомляється, що в першому випуску нового сезону вона побувала в мексиканському Канкуні, розташованому на узбережжі Карибського моря на півострові Юкатан.

Тобто поки в Україні йде повномасштабна війна, Бадоєва продовжує працювати в Росії і спокійно подорожує по найвіддаленіших точках світу. Попри те, що телеведуча здобула популярність саме завдяки українському шоу "Орел і Решка", вона зрадила Україну.

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Позиція Жанни Бадоєвої щодо війни в Україні

Так, в перші дні російського повномасштабного вторгнення вона говорила, що їй страшно за близьких, які перебувають в Україні, але при цьому вона так і не назвала Росію агресором, а війну - війною.

Після цього Бадоєва на довгий час замовкла про війну в Україні і навіть на якийсь час зникла з соцмереж. Ймовірно, щоб уникнути хейту на свою адресу.

Нагадаємо, раніше на мовчання Бадоєвої про війну звернула увагу українська журналістка Аліна Доротюк. Вона заявила, що телеведуча не потрапила в "чорний список" артистів, бо про неї, ймовірно, забули.

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