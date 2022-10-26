Відповідний лист вже направили міністру культури РФ.

Телеведуча Жанна Бадоєва, яка здобула популярність після зйомок в українському шоу "Орел і решка", мовчить про війну і продовжує працювати в країні-агресорі. Нещодавно стало відомо, що вона відновлює роботу в своєму шоу "Життя інших" на одному з російських телеканалів.

Звичайно, така поведінка Бадоєвої викликала негатив з боку українців, та й росіяни не в захваті від того, що телезірка мовчить про війну, їм хочеться ще більше крові і більше схвалень злочинному режиму Кремля.

Так, голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна вже направила листи міністру культури РФ Ользі Любимовій і гендиректору Першого каналу Костянтину Ернсту з проханням вигнати Бадоєву з телеканалу.

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Останіну не влаштовує те, що Бадоєва мовчки спонсорує вбивства українців. Ймовірно, вона хоче, щоб телеведуча відкрито підтримала путінський режим.

"Мені незрозуміло, яким чином на головне федеральне телебачення в якості ведучої повернулася громадянка України та Італії Жанна Бадоєва, яка виступає проти "спеціальної військової операції". Вважаю, що таким персонам не місце на ТБ і її необхідно зняти з ефіру", - заявила Останіна в коментарі StarHit.

Позиція Жанни Бадоєвої щодо війни в Україні

У перші дні повномасштабного вторгнення Жанна Бадоєва заявила, що їй страшно за близьких, які живуть в Україні під російськими бомбами. При цьому вона не назвала війну війною, і, вже тим більше, не засудила диктатора Путіна.

Потім вона і зовсім замовкла, зникнувши з соцмереж. Зовсім недавно вона з'явилася, і не з осудом війни в Україні, а на одному з росТБ, де продовжила зйомки своєї програми.

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