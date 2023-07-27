За його словами, їхнє розлучення було нелегким.

Навколо стосунків співачки Віри Брежнєвої і композитора Костянтина Меладзе ходить багато чуток. Вже давно подейкували, що вони розлучилися через війну в Україні, а зараз цю інформацію підтвердив російський продюсер Леонід Дзюник.

У коментарі росЗМІ він сказав, що Брежнєва наполягала на тому, щоб Меладзе публічно виступив проти війни в Україні, а той відмовився це робити.

"Я не можу. У мене все життя в Росії - літні батьки, брат, робота", - цитує слова Меладзе Дзюник.

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Він додав, що саме це стало причиною для розбіжностей у подружжя. В результаті, за словами Дзюника, Костянтин пішов у тривалий запій.

"Як мені розповіли, при оформленні розлучення Віра обібрала його по максимуму. Зажадала у нього значну грошову компенсацію і частину його численної київської нерухомості", - розповів російський продюсер.

Розлучення Віри Брежнєвої і Костянтина Меладзе

Чутки про їхнє розлучення з'явилися вже дуже давно, проте самі знаменитості ніяк їх не коментували. На те, що в їхніх стосунках не все гладко вказувало і те, що Брежнєва відзначила своє 40-річчя в Києві і зізналася тоді чоловікові в коханні, а ось його вона публічно не вітала з 59-річчям.

Також в ЗМІ періодично з'являється інформація, що вони розлучилися через різні політичні погляди.

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