Чоловік опублікував фото на фоні лікарні.

Нещодавно український боксер та тренер програми "Зважені і щасливі" В'ячеслав Узелков публікував фото з лікарні, де він лежить під крапельницею. Згодом чоловік писав, що він терміново поїхав на швидкій до Києва.

Боксер довго інтригував станом свого здоров'я та не розповідав подробиць, але сьогодні, 21 лютого, знову вийшов на зв'язок з підписниками. Узелков опублікував фото на фоні Національного наукового Центру хірургії та трансплантології імені Шалімова і написав так:

"Цей допис для батьків, які мріють про спортивні досягнення своїх дітей. Так от, я ніколи і не міг підозрювати, що моя спортивна кар'єра закінчиться саме тут, в лікарні Шалімова. Я не відмовляюсь від результатів і досягнень, і усіх почестів. Але потім що? Лікарня і інвалідність, і допомога друзів".

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Він наголосив, що не хоче жалітися, але порадив батькам добре подумати перед тим, як віддавати дітей у спорт.

"Я не плачу, а дякую своїм друзям і близьким знайомим, що одразу відгукнулися і допомогли мені. Як кажуть: "Спорт - це життя", а я скажу: "Професійний спорт - це інвалідність", - написав Узелков.

Більше подробиць боксер не написав. До речі, у 2012 році після одного з боїв у Узелкова трапився інсульт.

Нагадаємо, нещодавно екс-суддя проекту "МастерШеф" Тетяна Літвінова перенесла складну операцію.

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