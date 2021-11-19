Тато кулінара був жорстоким і жив одразу на кілька сімей.

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив жахливу правду про свого батька-тирана. Виявляється, в дитинстві йому доводилося терпіти жорстокі побої.

За словами Хіменеса-Браво, батько бив його "з усієї сили" і до крові. Більш того, від побоїв страждала і його мама.

"За найменшу провину, бив по обличчю, по тілу до крові. Одного разу я став свідком того, як він бив мою маму.. Я просто взяв її і ми вийшли обидва з дому. Це все, що я міг — відвести її від лінії атаки", - зізнався кулінар.

Коли Хіменесу-Браво було 10 років, він зрозумів, що його батько жив на три сім'ї. Він заводив коханок, у нього було багато дітей. Майбутньому кулінарові це не подобалося, він відмовлявся грати в "пародію на багатодітні сім'ї". Між ним і його батьком виникали сварки. У такі моменти тато його бив.

Більш того, батько-тиран виступив проти вибору Хіменеса-Браво, коли той вирішив вчитися на кухаря. Майбутній кулінар не побачив підтримки й пішов з дому. Однак його брат і сестри приймали поведінку батька. Вони терпіли його вчинки, що дуже засмучувало Хіменеса-Браво.

Через роки батько-тиран намагався помиритися з кулінаром. Але Хіменес-Браво відмовився спілкуватися з татом.

"Він був багатий і успішний, мав свою мережу магазинів електроніки. А ще був жахливим бабієм. Крім 3 сімей, у нього були коханки. Це була якась жага жінок, любові й уваги. Все призвело до того, що він почав всім їм купувати квартири, будинки. Всім, крім нас, звичайно ж..",- написав на своїй сторінці в Instagram ведучий.

Читайте також49-річний Ектор Хіменес-Браво показав свою маму (фото)За його словами, батько-тиран розтратив всі свої гроші та в старості був нікому не потрібен. На превеликий подив Хіменеса-Браво, його мама пробачила татові і залишилася з ним.

Батько кулінара доживав останні дні під наглядом жінки, яку він бив. Чоловік хотів поговорити з Хіменесом-Браво перед своєю смертю, але той відмовився.

"Мені було нічого йому сказати, ситуацію я відпустив - але і вести діалог не бачив сенсу. Колись давно батько перестав для мене існувати. Ми стали чужими людьми. Де б він зараз не був - нехай спочиває з миром", - додав ведучий шоу"МастерШеф".

Користувачі були шоковані історією кулінара. Вони пишуть, що не могли навіть уявити, наскільки важким було дитинство Хіменеса-Браво.

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Автор: Поліна Кузенко