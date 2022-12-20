Вони влаштували мітинг під концертною залою.

Український музикант MELOVIN 18 грудня дав сольний концерт у Києві, проте його виступ опинився під загрозою зриву. Противники ЛГБТ-спільноти влаштували мітинг прямо перед входом в концертну залу.

В руках вони тримали плакати з написами "ЛГБТ – знищення сім'ї". Причиною тому стало недавнє зізнання MELOVIN в тому, що він - бісексуал.

На щастя, постраждалих в ході акції протесту немає. Інцидент закінчився лише словесною перепалкою. Тому артисту все ж вдалося дати благодійний концерт на підтримку ЗСУ.

Відео дня

Реація мережі на мітинг

"Це цільова аудиторія Ірини Федишин, так що не дивно"

"Я в шоці. Напевно, колишній MELOVIN насолити вирішив"

"Ну, що за середньовіччя?"

"Давно пора легалізувати шлюби між особами однієї статі, і щоб вони могли всиновлювати дітей. Я думаю, що будь-якій дитині буде краще в люблячій сім'ї, яка його свідомо вибрала, ніж в дитбудинку"

MELOVIN здійснив камінг-аут

MELOVIN здійснив камінг-аут під час виступу на фестивалі Atlas Weekend у Києві 5 липня 2021-го. Прямо на сцені співак публічно підтримав представників ЛГБТ, поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця і розгорнув прапор ЛГБТ.

Вас також можуть зацікавити новини: