Нещодавно стало відомо, що Примадонна приїхала в РФ, щоб попрощатися зі своїм другом Валентином Юдашкіним.

Похорон відомого модельєра Валентина Юдашкіна був 6 травня в Москві. На цю подію приїхала Алла Борисівна Пугачова, яка добре знала Юдашкіна і довгі роки з ним дружила.

Алла Борисівна з'явилася на прощанні з кутюр'є в чорному пальто і чорному капелюшку. Увага журналістів була прикута до неї, проте коментарів пресі вона не давала. Багатьох цікавило те, як довго артистка буде у себе на батьківщині.

Зараз, за повідомленнями росЗМІ, Пугачова повернулася до Ізраїлю. Вона виїхала з Росії відразу після похорону. Дану інформацію журналістам підтвердила помічниця артистки Олена Чупракова.

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Інцидент з Пугачовою на похоронах Юдашкіна

Відзначимо, на прощанні з Юдашкіним до Пугачової підійшов прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він поцілував руку Примадонни і сказав, що дуже радий її бачити. Такий "теплий" прийом оцінили не всі. Наприклад, пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що якщо Аллу Борисівну приймуть в РФ і "пробачать" їй всі її "витівки", то журналістка не буде це терпіти і покине Росію.

За даними російських ЗМІ, на похоронах Юдашкіна у Пугачової вкрали дорогий годинник, який їй подарували на день народження два роки тому. У соцмережах відразу пожартували про те, що злодієм може бути Пєсков, який цілував зірці руку.

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