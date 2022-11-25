Зірка серіалу "Кадетство" давно славиться своїми висловлюваннями на підтримку Росії і її кровожерного правителя.

Російський актор і телеведучий Борис Корчевніков висловився на адресу Максима Галкіна, якого в РФ нещодавно визнали "іноагентом". В ефірі своєї програми "Судьба человека" Корчевников натякнув, що чоловік Алли Пугачової - зрадник, який не цінує те, що йому дала країна. Ось що він сказав:

"Де він був би, якби не його рідна земля? Завдяки їй він побудував шикарний палац. Він ні слова не сказав на підтримку людей. Це несподіванка, правда".

Також Борис Корчевников обурився тим, що Максим Галкін разом зі своєю сім'єю поїхав до Ізраїлю.

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Як Максим Галкін підтримує Україну

Після 24 лютого він неодноразово говорив про те, що Росія обстрілює мирні міста України. Примітно, що він відразу озвучив свою позицію щодо війни. Будучи в Ізраїлі, він анонсував ряд концертів по всьому світу, додавши, що частину грошей буде передавати на допомогу Україні.

Після чергового обстрілу 23 листопада, коли майже вся Україна залишилася без електрики, тепла і світла, Галкін опублікував у себе в блозі фотографію маленької українки, яку батьки привезли на заправку, щоб підключити там інгалятор для дівчинки.

Попри те, що даний пост викликав невдоволення з боку більшої частини російський аудиторії Галкіна, знайшлися і ті, хто подякував йому за позицію.

Саме за те, що Максим Галкін підтримав Україну і виступив проти війни, на батьківщині його визнали "іноагентом".

Нагадаємо, в РФ Пугачову, Галкіна та інших які підтримали Україну зірок хочуть позбавити всіх звань.

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