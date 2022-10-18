Комік, який визнаний в рідній країні "іноагентом", вже давно живе за кордоном і там дає концерти, в Росії все ще викликає бурхливі обговорення.

Російський комік Максим Галкін, який відкрито підтримав Україну і засудив вбивчу війну, досі викликає бурхливі обговорення в Росії. Так, на думку продюсера Павла Рудченка, незабаром чоловік Пугачової залишиться без грошей і його гастрольна діяльність закінчиться. Про це пишуть росЗМІ, цитуючи слова Рудченка. Також в РФ ставлять хрест і на самій Примадонні.

"Думаю, її концертна діяльність в Росії вже закінчилася. І не тільки в силу того, що вона покинула країну і висловилася безсторонньо щодо значущих людей, які її довго підтримували. Але і чисто фізіологічно, в зв'язку з віком, вона вже не витримає гастрольні графіки. Якісь великі гастролі від неї не варто очікувати. Алла Борисівна в Ізраїлі, напевно, теж навряд чи буде виступати", - сказав Рудченко.

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Він припустив, що зоряна сім'я буде жити на ті заощадження, які залишилися з часів активних гастролей. А якщо у Галкіна і буде робота в Ізраїлі, то вона, за словами російського продюсера, не принесе великих коштів.

"Звичайно в Ізраїлі своя розважальна індустрія безумовно присутня. Але це все не можна порівняти з масштабами Росії. Там і зали в рази менше, і концентрація населення. Розраховувати на великі гонорари в Ізраїлі артистам, які виїхали з нашої країни, не доводиться. Таких грошей, як на Батьківщині, вони там не зароблять. Сама країна поменше, і інтереси публіки інші. Їх все ж цікавить послухати про своє життя. Пісні і якийсь матеріал російською мовою їх не особливо цікавлять. Ці заробітки в Ізраїлі - тільки для підтримки штанів, як то кажуть", - додав Рудченко.

Нагадаємо, Пугачова з глибоким декольте "засвітилася" на концерті Гребенщикова, який підтримав Україну.

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