Макаревич активно виступає проти повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України.

Російський режисер Микита Михалков продовжує "сипати" колючі висловлювання на адресу тих, хто не згоден з кровожерливою політикою лідера країни-агресора Володимира Путіна. Цього разу в ефірі своєї програми "Бесогон" він дорікнув Андрію Макаревичу, лідеру рок-гурту "Машина времени". Музикант з перших днів засуджує війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Міхалков згадав слова Макаревича на адресу тих, хто "нападає" на російських зірок, які виїхали за кордон. Тоді музикант назвав критикуючих "мудачьем".

"А ось ці люди, що вийшли до нас на " Безсмертний полк" 9 травня з портретами воїнів. Це мільйони і мільйони людей, і вони одним фактів участі в акції доводять, що солідарні з тією боротьбою, яку веде наша країна. У мене питання: "Це ось їх ви, пане Макаревич, вважаєте "мудачьем"?",- сказав Михалков.

Нагадаємо, Макаревич і Пугачова, які засудили війну в Україні, зустрілися в Ізраїлі.

Також УНІАН писав, що Гордон публічно розніс Баскова, Лепса, Доліну та інших зірок РФ.

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