Співак висловився про росіян, які підтримують агресію РФ проти України.

Український співак Макс Барських жорстко "проїхався" по росіянах, які 18 березня відвідали концерт в "Лужниках", присвячений окупації Криму.

Він зазначив, що поки росіяни веселяться на концерті "Кримська весна", їх армія знищує міста України і вбиває мирних жителів. При цьому на концерт прийшло 200 тисяч росіян, а на мітинги проти війни в Україні - значно менше.

"Дуже складно підібрати слова. В "Лужниках" влаштували концерт, поки тривають обстріли українських міст, людей і дітей російськими солдатами. У мене просто не вкладається в голові, як можна бути настільки нелюдяними?"- написав артист.

Він додав, що раби завжди залишаться рабами, тому росіяни і далі будуть хвалити свою ганебну армію.

"Порівняти скільки людей зібралося на стадіоні і скільки виходило на мітинги. Цим все сказано! Раби залишаться рабами. Хваліть свою ганебну армію і честь! Фашисти - це м'яке слово, яке можна підібрати. Ця нація для мене мертва - назавжди!"- додав Барських.

Нагадаємо, раніше Макс Барських публічно принизив Тіматі, Бузову та інших російських зірок.

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