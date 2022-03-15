Макс Барських записав нове відеозвернення.

Український артист Макс Барських, який раніше заборонив використовувати свою музику в РФ, записав нове звернення до російських зірок.

Першим під роздачу потрапив Тіматі, який завжди підтримував президента РФ Володимира Путіна. Раніше Макс вже звертався до росіян і назвав їх країну "дірявою". Тоді Тіматі різко відреагував на це і навіть почав погрожувати артисту.

"Не розумію, як ти знайшов час, щоб звільнити рот і клеїти мені якісь висловлювання. Коли ти бачиш, як російські солдати вбивають українських людей, дітей, руйнують міста. Краще йди сопи в дві дірки, рятуй свою напівобанкрутілу компанію і смаж бургери. Досить сипати свої погрози. Ти нічого з себе не уявляєш без своїх папіків", – звернувся до Тіматі Макс.

Потім він "пройшовся" і по інших російських зірках. Співачку Славу він назвав лицеміркою і порадив їй скакати на ведмеді в Сибір. Виявляється, раніше Слава захоплювалася творчістю Барських, а потім підтримала агресію РФ в Україні.

А ось для Ольги Бузової, яка під час війни полетіла в Дубай, у Барських особливе послання.

"Спасибі, Instagram, що звільнив нас від цього потоку непотрібної інформації. Сиди там і вір, що всі твої боти перейдуть з Instagram в Telegram", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Макс Барських жорстко висловився про війну в Україні і скасував концерти в РФ.

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