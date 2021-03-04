У коментарях під постом висловлюють співчуття рідним музиканта.

В Івано-Франківську раптово помер відомий у 90-х роках музикант Андрій Коропчук. Причини смерті не називаються.Читайте такожПомер відомий український актор Марченко

Про це повідомив у Facebook знайомий музиканта Любомир Микитюк.

Коропчук у 90-х роках був солістом-гітаристом відомого гурту "МакБенд" та автором популярної пісні "Стометрівка". В останні роки свого життя артист був учасником гурту "Музична кухня".

"Знайомі Андрія Коропчука повідомляють, що музикант помер раптово. Водночас причини його смерті не називають. У мережі також організували збір коштів для родини Андрія Коропчука", - пише ТСН.

"МакБенд" "Стометрівка"

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Автор: Ольга Робейко