В Івано-Франківську раптово помер відомий у 90-х роках музикант Андрій Коропчук. Причини смерті не називаються.Читайте такожПомер відомий український актор Марченко
Про це повідомив у Facebook знайомий музиканта Любомир Микитюк.
Коропчук у 90-х роках був солістом-гітаристом відомого гурту "МакБенд" та автором популярної пісні "Стометрівка". В останні роки свого життя артист був учасником гурту "Музична кухня".
"Знайомі Андрія Коропчука повідомляють, що музикант помер раптово. Водночас причини його смерті не називають. У мережі також організували збір коштів для родини Андрія Коропчука", - пише ТСН.
"МакБенд" "Стометрівка"
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