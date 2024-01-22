Чоловік не знає, чи варто дивитись кінострічку дівчатам.

Відомий актор Райан Гослінг зізнався, що не показує своїм дітям кінострічку "Барбі", у якій зіграв головну роль Кена. Про це повідомляє видання E! News.

Чоловік сумнівається, що перегляд фільму піде їм на користь.

"Я не знаю, чи варто їм дивитися на свого батька в ролі Кена. І в якому віці краще побачити, як твій батько грає його", - сказав Гослінг.

Проте він додав, що його дві доньки 9-річна Есмеральда та 7-річна Амада були за лаштунками зйомок "Барбі".

"Вони бачили лише малу частину процесу та прийшли на знімальний майданчик, коли я виконував музичну сцену", - пригадав актор.

Райан наголосив, що побачив цікавість дівчаток до ляльки Барбі.

"Ми з дружиною ніби зрозуміли, що прийшов час дозволити їм мати Барбі. Проте у них не з'явилась цікавість до Кена, що також було досить дивним", - зазначив Райан.

Актор додав, що створення Барбі "було своєрідним способом зробити щось для доньок", проте він не знає, як вони зараз відреагують на його образ у фільмі.

Про що фільм "Барбі"

"Барбі" - фільм про найпопулярнішу ляльку у світі, який зняла режисерка Ґрета Ґервіг. Він зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів та велику кількість нагород. Головну роль разом з Гослінгом зіграла акторка Марго Роббі.

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