'Я ваш брат': Річард Гір записав зворушливе звернення до українців (відео)

Актор висловив непохитну підтримку.

Відомий американський актор, продюсер і громадський діяч Річард Гір з нагоди Дня Незалежності України звернувся до українців і прочитав вірш відомого українського письменника, поета та художника Юрія Іздрика. Відео з посланням голлівудської зірки опублікував проєкт Ukraine WoW.

"Я звертаюся до вас із Нью-Йорка. Усім людям України, кожному з вас, я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат", – заявив Річард Гір.

Варто зазначити, що вірш Іздрика актор завершив українською мовою.

Відео дня

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, як Річард Гір різко розкритикував російську пропаганду, заявивши, що Кремль намагається переписати історію, щоб виправдати власну агресію.

"Щоб мати хоч якусь легітимність, ви мусите переписати історію. Путін явно це робить, кажучи: "України ніколи не існувало, української мови ніколи не існувало, української культури ніколи не існувало. Усе це повністю вигадано". Ну, це неправда", – заявив він.

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