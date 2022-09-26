Український актор Артур Логай розповів про своїх рідних, які опинилися в окупації під час повномасштабної війни в Україні.
Виявляється, що його батько і бабуся довгий час перебували в окупованій Запорізькій області. Але пізніше його батькові вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію.
"Залишилася там зараз тільки бабуся. Вона не хотіла, а тепер начебто хоче виїхати. Тато перший час вивозив сам людей, а потім поїхав і сам", - сказав Логай в інтерв'ю ЖВЛ.
Також він розповів, що в перші дні війни разом з дружиною Євгенією і сином поїхав на Західну Україну. Разом з ними туди поїхали й інші родичі.
"Женя вмовляла виїхати маму свою з-під Харкова. Вмовили, вона приїхала до нас. Потім забрали нашу подругу з-під Чернігова, вона з дитиною маленькою", - додав зірка серіалу "Моя улюблена Страшко".
Нагадаємо, раніше українські зірки заспівали гімн України на підтримку нашого народу, який бореться з російськими окупантами за свободу. У відеоролику артисти співають гімн і тримають в руках заклики зупинити війну, підтримувати українських військових, які героїчно тримають оборону.
Серед цих знаменитостей виявилися Артур Логай, Артем Пивоваров, Тарас Тополя, Олександра Заріцька та багато інших.