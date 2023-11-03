Він "засвітився" разом з вагітною дівчиною.

Англійський актор Роберт Паттінсон протягом чотирьох років зустрічається із акторкою Сукі Уотерхаус, яка зараз перебуває при надії.

Ця пара не любить афішувати свої стосунки, тому офіційної інформації про вагітність Сукі немає, але дошкульні папарацці вже встигли помітити кругленький животик у жінки.

Зірок "упіймали" дошкульні папараці під час прогулянки. Сукі уже не приховати свою вагітність під мішкуватим одягом.

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Додамо, що вперше про стосунки Роберта Паттінсона та Сьюкі Вотергаус почали пліткувати влітку 2018-го, коли Мережею розлетілися фотографії, на яких вони цілуються, а наприкінці минулого року закохані вперше постали перед зацікавленою публікою.

Чим відомий Роберт Паттісон

На екранах Роберт Паттінсон вперше з'явився в 2004 році, в картинах "Кільце Нібелунгів", "Ярмарок пихатості". А гучно заговорили про нього у 2007 році після фільму "Сутінки", знятому за захоплюючим романом Стефані Майєр. У цій сазі, що розповідає про вампірів та звичайних людей, Роберт Паттінсон зіграв молодого вампіра-вегетаріанця, який закохався в звичайну дівчину.

Чим відома Сукі Вотергаус

Акторка та модель Сукі Вотерхаус дебютувала на телебаченні 2010 року. Знімалася у фільмах "З любов'ю, Розі", "Дівергент, розділ 2: Інсургент", "Гордість та упередження та зомбі", "Світ майбутнього" та інших. У 2022 році вийшов біографічний фільм "Бути Сальвадором Далі", в якому актриса виконала роль Джинести.

Нагадаємо, що знаменитий серіал "Сутінки", у якому чудово зіграв Роберт Паттінсон, незабаром матиме продовження.

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