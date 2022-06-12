Володимир Труш зазначив, що СБУ почала розслідування за даним фактом.

Чотири російські ракети влучили в житлові будинки в Чорткові Тернопільської області. У квартирах перебували цивільні особи з дітьми.

Відповідне відео з місця події опублікував голова Тернопільської ОВК Володимир Труш.

"Всю ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають. Я дякую всім рятувальникам, хто ризикуючи власним життям звільняв з-під завалів людей", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що СБУ почала розслідування за даним фактом.

На оприлюднених кадрах видно пошкоджені п'ятиповерхівки, знищені автомобілі, а також засипаний уламками дитячий майданчик.

Ракетний удар по Чорткову - що відомо

11 червня ввечері повідомлялося, що РФ здійснила ракетний удар по Чортківському району Тернопільщини. 12 числа Володимир Труш написав, що в результаті ворожого обстрілу постраждали діти.

Пізніше він повідомив, що всього постраждали 22 людини. При цьому Труш уточнив, що серед постраждалих є сім жінок і 12-річна дитина, якій наклали шви. Також вчора мешканці райцентру залишилися без газопостачання.

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