Група "Таймсквер" планує дати кілька концертів в Україні.

Український активіст Сергій Стерненко написав у своєму Telegram-каналі, що російська група "Таймсквер" зібралася з концертами в Україну. І це після того, як вони гастролювали по окупованому Криму.

"Група "Таймсквер" з РФ. Її учасники хвалилися у себе в Інстаграмі поїздками на наш півострів (Крим, - УНІАН). У вересні вони хочуть у нас в Одесі, Києві та Харкові заробити грошей. Сподіваюся, Державна прикордонна служба не пустить кримнашистів в Україну", - написав Стерненко.

Відзначимо, до складу групи входять п'ять чоловік - Роман Семенець (вокал), Андрій Грязнов (клавішні, семпли), Анатолій Кузнєцов (бас, бек-вокал), Євген Тарцус (ударні), Кирило Бабієв (гітара, бек-вокал).

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Автор: Діана Могилєвич